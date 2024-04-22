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Bilecik'te seyir halinde alev alan araç bomba gibi patladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 13:07
Bilecik'te seyir halinde alev alan ve patlamalar yaşanan araç yangını korkuttu. Ekipler anında yangını söndürürken araç kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında araçta patlamalar yaşanırken, vatandaşlar alevleri korku dolu gözlerle izledi.
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