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Bıçaklı şahıs market çalışanını tehdit ederek 200 bin lirayı gasp etti

Bıçaklı şahıs market çalışanını tehdit ederek 200 bin lirayı gasp etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 15:33
Güncelleme:11.01.2025 15:34
İstanbul Esenyurt’ta bir markete giren yüzü maskeli bir kişi elindeki bıçakla market çalışanını tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı gasp ederek oradan ayrıldı. Gasp ettiği paralarla sanal bahis oynadığı ortaya çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bıçaklı şahıs market çalışanını tehdit ederek 200 bin lirayı gasp etti
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