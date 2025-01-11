Bıçaklı şahıs market çalışanını tehdit ederek 200 bin lirayı gasp etti

İstanbul Esenyurt’ta bir markete giren yüzü maskeli bir kişi elindeki bıçakla market çalışanını tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı gasp ederek oradan ayrıldı. Gasp ettiği paralarla sanal bahis oynadığı ortaya çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN