Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir öğretim kursuna sopa ve bıçakla giren kişi, daha önce tartıştığı öğrenci Turgut Aras K.'yi (18) bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen saldırgan serbest bırakıldı. Vücuduna 4 dikiş atılan Turgut Aras K., binada güvenlik olmadığı için böyle bir olayın yaşandığını belirtirken, kurs sahibi Mustafa U. ise gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

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