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Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı

Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 14.05.2025 13:19
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir öğretim kursuna sopa ve bıçakla giren kişi, daha önce tartıştığı öğrenci Turgut Aras K.'yi (18) bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen saldırgan serbest bırakıldı. Vücuduna 4 dikiş atılan Turgut Aras K., binada güvenlik olmadığı için böyle bir olayın yaşandığını belirtirken, kurs sahibi Mustafa U. ise gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.
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Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı
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