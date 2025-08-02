Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı

Olay, Beypazarı Kırbaşı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi. Devrilen kamyonun şoförü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından şoförü en yakın devlet hastanesine kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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