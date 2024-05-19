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Beylikdüzü’nde park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 12:06
Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Hafif yaralanan sürücünün çarptığı araçların birinden sızan benzine itfaiye ekipleri müdahale ederek bir facianın önüne geçti.
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
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