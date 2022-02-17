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Beykoz'da ekipleri şaşkına çeviren olay! Yangın için gittikleri evden bakın ne çıktı

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Giriş: 17.02.2022 09:48
İstanbul Beykoz'da tek katlı bir vilada yangın çıktı. Alevleri söndürmek için giden itfaiye ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Şüpheli Mustafa Cicim gözaltına alındı.
Yangın için gittikleri evden bakın ne çıktı YANGIN İÇİN GİTTİKLERİ EVDEN BAKIN NE ÇIKTI

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