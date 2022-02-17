17 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beykoz'da ekipleri şaşkına çeviren olay! Yangın için gittikleri evden bakın ne çıktı
İstanbul Beykoz'da tek katlı bir vilada yangın çıktı. Alevleri söndürmek için giden itfaiye ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Şüpheli Mustafa Cicim gözaltına alındı.