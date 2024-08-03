03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Beykoz Köy Pazarı! Bu pazarda her şey doğal ve el emeği

Beykoz Köy Pazarı! Bu pazarda her şey doğal ve el emeği

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2024 11:19
A Haber izleyicilerini İstanbul Beykoz'daki köy pazarına götürdü. Muhabiriz Esra Akyürek ve kameramanı İskender Demirel tamamen doğal ve el emeği ürünlerin satıldığı pazarı görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon’da fındık hasadı başladı!
Trabzon’da fındık hasadı başladı!
Hobisini meslek haline getirdi!
Hobisini meslek haline getirdi!
Tokat’ta patates hasadı!
Tokat’ta patates hasadı!
Bu pazarda her şey doğal ve el emeği
Bu pazarda her şey doğal ve el emeği
Pakistan Büyükelçiliğinde mango festivali!
Pakistan Büyükelçiliğinde mango festivali!
Gaziantep’te kan donduran cinayet!
Gaziantep'te kan donduran cinayet!
Tersanede iş kazası 2 can kaybı!
Tersanede iş kazası 2 can kaybı!
Yangın söndürme helikopteri suya düştü!
Yangın söndürme helikopteri suya düştü!
Şişli’den Ataşehir’e yolu açtılar!
Şişli’den Ataşehir’e yolu açtılar!
Elektrikli bisiklet alev aldı!
Elektrikli bisiklet alev aldı!
Sokak ortasında köpeğine şiddet uyguladı
Sokak ortasında köpeğine şiddet uyguladı
1 ton 549 kg metamfetamin ele geçirildi
1 ton 549 kg metamfetamin ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster