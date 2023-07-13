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Beşiktaş'ın eski futbolcu Dele Alli gözyaşları içinde anlattı: Tacize uğradım, köprüden sarkıtıldım

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Giriş: 13.07.2023 15:03
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi.
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