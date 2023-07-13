13 Temmuz 2023, Perşembe
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Beşiktaş'ın eski futbolcu Dele Alli gözyaşları içinde anlattı: Tacize uğradım, köprüden sarkıtıldım
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi.