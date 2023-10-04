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Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşler iki gündür aranıyordu... Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 08:42
İstanbul Sancaktepe'de önceki akşam kaybolan 3 kardeşten maalesef acı haber geldi. Kardeşlerin cansız bedeni gece yarısı bir inşaatın su dolu temel çukurunda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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