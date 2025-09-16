Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde belediye personeli Hamza Dinçay, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 114 bin 755 lirayı sahibine geri gönderdi. Dinçay, parayı fark eder etmez kaynağını araştırmak için bankaya ve polis merkezine başvurdu. Ankara merkezli bir şirketin parayı yanlışlıkla gönderdiğini öğrenen Dinçay, şirketin hesabına parayı eksiksiz iade etti. “Helal olmayan parayı kullanmak doğru değil” diyen Dinçay, dürüstlüğü ailesinden öğrendiğini belirtti. Yaşanan olay, çevrede büyük takdir topladı. Dinçay, herkesin dürüst olmasını temenni etti. Belediye personelinin bu davranışı örnek teşkil etti.

