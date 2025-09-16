16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti
Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti

Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 15:15
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde belediye personeli Hamza Dinçay, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 114 bin 755 lirayı sahibine geri gönderdi. Dinçay, parayı fark eder etmez kaynağını araştırmak için bankaya ve polis merkezine başvurdu. Ankara merkezli bir şirketin parayı yanlışlıkla gönderdiğini öğrenen Dinçay, şirketin hesabına parayı eksiksiz iade etti. “Helal olmayan parayı kullanmak doğru değil” diyen Dinçay, dürüstlüğü ailesinden öğrendiğini belirtti. Yaşanan olay, çevrede büyük takdir topladı. Dinçay, herkesin dürüst olmasını temenni etti. Belediye personelinin bu davranışı örnek teşkil etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti
Kafası plastik kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kafası plastik kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Ayı incir yemek için bahçeye girdi
Ayı incir yemek için bahçeye girdi
Kış hazırlığı: Tezgahlar turşu çeşitleriyle doldu
Kış hazırlığı: Tezgahlar turşu çeşitleriyle doldu
Antalya’da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı
Antalya'da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı
Kırşehir’de lostra kültürü yok oluyor
Kırşehir'de lostra kültürü yok oluyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Azerbaycan ziyareti
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Azerbaycan ziyareti
Denizli’de esnaf ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi
Denizli’de esnaf ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi
96 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor
96 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor
Çöplere dadanan domuzlar iri cüsseleriyle şaşırttı
Çöplere dadanan domuzlar iri cüsseleriyle şaşırttı
Düzce’de 5. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı!
Düzce’de 5. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı!
Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti
Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti
Çocukların gözü önünde baba tokatlandı
Çocukların gözü önünde baba tokatlandı
Daha Fazla Video Göster