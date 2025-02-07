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Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz!

Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 13:45
Belçika'daki bir ilkokulda 5 yaşındaki Türk kız çocuğu okulda öğretmeni tarafından tacize uğradı. A Haber muhabiri Fatih Özyar okuldaki velilere mikrofon uzattı. Skandalın ardından veliler çocukları için duydukları endişeyi dile getirdi.

Skandal olayın adresi Belçika. İlkokulda bir öğretmen "Annene babana söyleme" deyip 5 yaşındaki Türk kız çocuğunu taciz etti.

RAPORDA TACİZ ORTAYA ÇIKTI

Aile çocuğu doktora götürdü. Yapılan muayene sonucunda doktor taciz iddialarını destekleyen bir rapor düzenlendi. Raporda çocuğun fiziksel durumunun taciz iddialarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

VELİLER PROTESTO ETTİ

Olayı duyan veliler soluğu okul bahçesinde aldılar. Protesto düzenlediler Yaklaşık 150 kişinin katıldığı protesto eyleminde okul yönetimi ve tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen için sloganlar atıldı. A Haber mikrofonuna konuşan aileler kendi çocukları için de endişeli olduklarını dile getirdiler.

BAKAN GÖKTAŞ TAKİPTE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kız çocuğunun annesiyle telefonda görüştü. Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Belçika'daki Türk toplumunun da açılan davayı yakından takip edeceğini belirtti.

A HABER'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Belçika hükümeti ise konuya ilişkin yayın yasağı getirdi. Diğer yandan A Haber muhabiri Fatih Özyar'ın aile ile iletişim kurması da avukatları tarafından engellendi. Bu durum hükümet tarafından olayın üstü örtülmeye mi çalışıyor, mağdur aile susturulmak mı isteniyor sorularını da beraberinde getirdi.

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Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz!
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