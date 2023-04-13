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"Bebek katili" PKK terör örgütü

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Giriş: 13.04.2023 17:09
Eli kanlı terör örgütü PKK, oluşumundan bu yana yüzlerce çocuğu katletti. Aradan yıllar geçse de ailelerin acıları tazeliğini hep korudu. İşte o ailelerden sadece birkaçı...
Bebek katili PKK terör örgütü
"Bebek katili" PKK terör örgütü
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