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Bebek arabasında gezdirilen köpek ilgi odağı oldu

Bebek arabasında gezdirilen köpek ilgi odağı oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 14:08
Güncelleme:17.09.2024 14:08
İstanbul Taksim Meydanı'nda bir kadın, köpeğini bebek arabasında gezdirince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bebek arabasında taşınan köpek, meydandakilerin ilgi odağı oldu.
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