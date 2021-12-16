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Bebeği ağlayınca cansız bedeni bulundu | Kocaeli'de yürek sızlatan olay

İHA
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Giriş: 16.12.2021 00:41
Güncelleme:16.12.2021 00:46
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada 3 aylık bebeğin uzun süre ağlaması üzerine apartman sakinleri jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, eve girdiklerinde 36 yaşındaki annenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık'ın (36) doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı.

3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık'ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

KOMŞULARI JANDARMAYA HABER VERDİ

Nurten Uyanık'ın komşusu Güllü Gümüş, "Saat 18.00'de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. Psikolojik sorunları vardı" dedi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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