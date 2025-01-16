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Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 20:16
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği yeri kontrol eden polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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