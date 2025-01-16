16 Ocak 2025, Perşembe
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Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği yeri kontrol eden polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.