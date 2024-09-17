Batman’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Batman'da halk arasında 'kaçakçılar pasajı' olarak bilinen Paris Pasajı'nda birçok adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Zaman zaman arbedenin de yaşandığı operasyonda gözaltına alınanlar da oldu.

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