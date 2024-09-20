20 Eylül 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan: Teröristlere nefes aldırmıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Yeni Araçların Hizmete Alım Töreni'nde konuştu. Terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Başkan Erdoğan "inlerini başlarına yıkıyoruz" dedi. Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıyı da hatırlattı, "elektronik yatırımların önemini gördük" ifadelerini kullandı.