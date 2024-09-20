Başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğun ailesinden taşınma kararı

Okul yolunda onlarca köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan Yılmaz aylar geçmesine rağmen hala eski hayatına dönemedi. Ameliyat üzerine ameliyat geçiren küçük çocuk psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı. Yaşadıkları mahalledeki başıboş köpek sorunu devam ettiği için Yılmaz ailesi de, bölgeden taşınma kararı aldı.

Okul yolunda onlarca köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan Yılmaz aylar geçmesine rağmen hala eski hayatına dönemedi. Ameliyat üzerine ameliyat geçiren küçük çocuk psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı. Yaşadıkları mahalledeki başıboş köpek sorunu devam ettiği için Yılmaz ailesi de, bölgeden taşınma kararı aldı.