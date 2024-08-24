24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Başakşehir'de pazarcıların yer işgali kavgası kamerada
Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.