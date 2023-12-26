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Baş ağrısı, ateş, halsizlik... Grip, influenza ve Kovid bir arada

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 09:11
Şu sıralar çevremizdeki en büyük şikayetlerden biri bitmek bilmeyen grip. Tam anlamıyla iyileşmek haftalar alabiliyor. Uzmanlar buna "virüs kokteyli" adını veriyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bahadır Orkun Özbay konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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