26 Aralık 2023, Salı
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Baş ağrısı, ateş, halsizlik... Grip, influenza ve Kovid bir arada
Şu sıralar çevremizdeki en büyük şikayetlerden biri bitmek bilmeyen grip. Tam anlamıyla iyileşmek haftalar alabiliyor. Uzmanlar buna "virüs kokteyli" adını veriyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bahadır Orkun Özbay konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.