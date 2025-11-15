15 Kasım 2025, Cumartesi
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Olay, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi Güllühayat Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içinde kimse bulunmayan Ahmet B.’ye ait barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle baraka ve çevresindeki odunlara yayıldı. Müdahalede yetersiz kalan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerinin ulaşmasıyla yangın seraların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.