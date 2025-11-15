15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü

Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 13:38
Olay, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi Güllühayat Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içinde kimse bulunmayan Ahmet B.’ye ait barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle baraka ve çevresindeki odunlara yayıldı. Müdahalede yetersiz kalan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerinin ulaşmasıyla yangın seraların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Sivas’ta kar yağışı etkili oldu!
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu!
Sındırgı’da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Kar Kapadokya’ya çok yakıştı
Kar Kapadokya'ya çok yakıştı
Mardin’de sağanak yağış sonucu dere taştı
Mardin'de sağanak yağış sonucu dere taştı
300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor!
300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor!
Sakarya’da abartı egzoz denetimleri
Sakarya'da abartı egzoz denetimleri
Kafede başlayan tartışma kanlı bitti
Kafede başlayan tartışma kanlı bitti
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Barakayı kül eden yangın seralara ulaşmadan söndürüldü
Elazığ’da kış lastiği için son gün yoğunluğu
Elazığ’da kış lastiği için son gün yoğunluğu
Tunceli’de, kar yağar yağmaz mücadele başladı
Tunceli’de, kar yağar yağmaz mücadele başladı
Bahçelievler’de motosiklet hırsızlığı kamerada: 2 şüpheli yakalandı
Bahçelievler’de motosiklet hırsızlığı kamerada: 2 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster