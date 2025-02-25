Balıkesir’de suç örgütüne büyük darbe

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil kesiminde faaliyet gösteren organize suç örgütünü çökertmek için harekete geçti. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, silahlı eylemler düzenleyerek bölge esnafı üzerinde baskı oluşturan ve zorla para talep eden suç örgütü çökertildi.