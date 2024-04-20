Balıkesir'de dereler taştı! Üç mahalleyi su bastı, caddeler su altında kaldı

Yağışın etkili olduğu kentlerden biri Balıkesir oldu. Şiddetli yağış sonrası dereler taştı evler ve yollar sular altına kaldı. Turan, Doğanlar ve Kapıdağ mahallelerinde evleri su bastı. Araçlar su altında kaldı.

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