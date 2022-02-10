Balıkesir'de bir kişinin arabasının yanında cesedi bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 şahsın kıyıdaki setlerin üzerinde cansız bedeni bulundu. Kimlik tespiti yapılan şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınkum Mahallesi Dalyan mevkii Edremit Çayı kıyısında yer alan setlerin üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

DÜŞMEYE BAĞLI YARALANMA

Olay yerine intikal eden ekipleri 67 yaşındaki Mustafa Acar'ı yüzü koyun ve hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Şahsın ilk kontrolünde yüzünde düşmeye bağlı bir yaralanma olduğu görüldü. Konuyla ilgili olarak olay yerinde sağlık ekipleri çağırıldı.

HAYATINI KAYBETİTĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan muayene Acar'ın ölmüş olduğu tespit edildi. Mustafa Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.