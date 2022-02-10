- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Balıkesir'de bir kişinin arabasının yanında cesedi bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınkum Mahallesi Dalyan mevkii Edremit Çayı kıyısında yer alan setlerin üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
DÜŞMEYE BAĞLI YARALANMA
Olay yerine intikal eden ekipleri 67 yaşındaki Mustafa Acar'ı yüzü koyun ve hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Şahsın ilk kontrolünde yüzünde düşmeye bağlı bir yaralanma olduğu görüldü. Konuyla ilgili olarak olay yerinde sağlık ekipleri çağırıldı.
HAYATINI KAYBETİTĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan muayene Acar'ın ölmüş olduğu tespit edildi. Mustafa Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.