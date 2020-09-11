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Balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü! Bakın ne yaptılar?
Son dakika haberi... Antalya açıklarında balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bakın o balığın cinsi neydi ve balığa ne yaptılar?
Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.