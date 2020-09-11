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Balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü! Bakın ne yaptılar?

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Giriş: 11.09.2020 12:13
Güncelleme:11.09.2020 12:25
Son dakika haberi... Antalya açıklarında balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bakın o balığın cinsi neydi ve balığa ne yaptılar?

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü! Bakın ne yaptılar? BALIKÇILARIN AĞINA TAKILAN DİKENLİ DEV BALIK GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! BAKIN NE YAPTILAR?

Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.

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