Balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü! Bakın ne yaptılar?

Son dakika haberi... Antalya açıklarında balıkçıların ağına takılan dikenli dev balık görenleri hayrete düşürdü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bakın o balığın cinsi neydi ve balığa ne yaptılar?

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.