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Balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

AA
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Giriş: 19.08.2022 09:46
Düzce ve Kocaeli'de yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.
Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayıyor
Balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor
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