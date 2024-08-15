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Bakanlıktan yeni burger kararı!

Bakanlıktan yeni burger kararı! "Burger-kanatlı burger" tanımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 18:10
Gıda güvenliği ve sağlığı kapsamında et ürünlerinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Burger eti ve dönerin yağ miktarı, yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesi hedefleniyor. Detaylar haberimizde.
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Bakanlıktan yeni burger kararı!
Bakanlıktan yeni burger kararı!
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