11 Temmuz 2023, Salı
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Bakanlıktan lahmacuna yakın markaj! Hileli lahmacun yapan yanacak
Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan lahmacuna, maalesef fırsatçılar el attı. Ucuza mal ettikleri lahmacunları fahiş fiyata satanlar için bakanlık harekete geçti. Artık belli standartlar dışında hileli lahmacun satanlar cezadan kaçamayacak.
Türk mutfağının damak çatlatan lezzeti lahmacunla ilgili tartışmalara, bakanlık nokta koydu. Lahmacuna hile karıştıranlar, yani harca sakatat ya da beyaz et karıştıranlara ceza yolda.
Ustalar, hileli lahmacunu anlamanın en kolay yolunun, önce fiyatına; sonra tadına bakmak olduğunu söylüyor. Damak çatlatan lezzetiyle vazgeçilmez olan lahmacunun kullanılan malzemeleri önemli olduğu kadar kullanılan fırında önemli. İçindeki malzemeler taze olmalı.