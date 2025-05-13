Bakanlıktan kilo takibi! Obezlere özel takip ve tedavi

Obezite küresel bir pandemi. Maalesef Türkiye de bu pandeminin en yaygın olduğu ülkelerden biri. Giderek şişmanlıyoruz. Bu durum toplum sağlığını tehdit edecek noktaya geldi. Sağlık Bakanlığı da fazla kilo konusunda seferberlik ilan etti. Artık fazla kilolu kişiler, tek tek tespit edilecek ve sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Peki, bu tespit nasıl olacak? İşte çok konuşulan bu sorunun yanıtı haberimizde...

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