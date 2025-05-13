13 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakanlıktan kilo takibi! Obezlere özel takip ve tedavi
Bakanlıktan kilo takibi! Obezlere özel takip ve tedavi

Bakanlıktan kilo takibi! Obezlere özel takip ve tedavi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2025 12:57
Obezite küresel bir pandemi. Maalesef Türkiye de bu pandeminin en yaygın olduğu ülkelerden biri. Giderek şişmanlıyoruz. Bu durum toplum sağlığını tehdit edecek noktaya geldi. Sağlık Bakanlığı da fazla kilo konusunda seferberlik ilan etti. Artık fazla kilolu kişiler, tek tek tespit edilecek ve sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Peki, bu tespit nasıl olacak? İşte çok konuşulan bu sorunun yanıtı haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan kilo takibi! Obezlere özel takip ve tedavi
Bakanlıktan kilo takibi!
Bakanlıktan kilo takibi!
Kop Dağında mayıs ayında kar
Kop Dağında mayıs ayında kar
Düz giderken ağaca çarpıp devrildi!
Düz giderken ağaca çarpıp devrildi!
Sabah saatlerinde camları açmayın
"Sabah saatlerinde camları açmayın"
Muğla’da kaçak maymun alarmı
Muğla'da kaçak maymun alarmı
250 milyonluk kaçak pırlanta polise takıldı
250 milyonluk kaçak pırlanta polise takıldı
50 milyonluk Change operasyonu!
50 milyonluk Change operasyonu!
Gökbey helikopteri A Haber’de!
Gökbey helikopteri A Haber’de!
Gaziantep’te Türkiye Kupası finali heyecanı
Gaziantep'te Türkiye Kupası finali heyecanı
Sis etkili oldu görüş mesafesi düştü
Sis etkili oldu görüş mesafesi düştü
Etleri kömür, sağlığınızı riske etmeyin
Etleri kömür, sağlığınızı riske etmeyin
Takma dişini yutan vatandaşı jandarma kurtardı
Takma dişini yutan vatandaşı jandarma kurtardı
Daha Fazla Video Göster