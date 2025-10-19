Bakan Yerlikaya duyurdu! "Dur" ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni trafik kanunu teklifine göre dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirterek "Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız. Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.