19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakan Yerlikaya duyurdu! "Dur" ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası
Bakan Yerlikaya duyurdu! Dur ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası

Bakan Yerlikaya duyurdu! "Dur" ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 22:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni trafik kanunu teklifine göre dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirterek "Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız. Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Dur ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası
Galata Kulesi’nde çevre temalı görseller yansıtıldı
Galata Kulesi'nde çevre temalı görseller yansıtıldı
Yüzlerce balon lösemiyi yenen Gencay için bırakıldı
Yüzlerce balon lösemiyi yenen Gencay için bırakıldı
Dur ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası
"Dur" ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası
Tatvan’da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın etti
Tatvan’da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın etti
Anadolu Diyarı Geyve’de
Anadolu Diyarı Geyve’de
Yuttuğu ceviz yemek borusundan çıkarıldı
Yuttuğu ceviz yemek borusundan çıkarıldı
Doğal tariflere dikkat!
Doğal tariflere dikkat!
Saplantılısı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Saplantılısı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Restoran hesabında şarj ücreti yasal mı?
Restoran hesabında şarj ücreti yasal mı?
Tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi
Tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi
Bursa’da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Ankara Kalesi’nin son muhafızları
Ankara Kalesi’nin son muhafızları
Daha Fazla Video Göster