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Bahçelievler'de sevgilisinin eski eşine yakalanan adam iple inmeye çalıştığı balkondan çocuğun üzerine düştü

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Giriş: 23.03.2024 17:04
Bahçelievler'de sevgilisinin eski eşi kapıyı çalınca panikleyen Vahdet T. çamaşır ipi sarkıtarak kaçmaya çalıştığı sırada 4. kattan 6 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk 10 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Mahkemeye sevk edilen Vahdet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam çocuğun üzerine düştü
Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam çocuğun üzerine düştü
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