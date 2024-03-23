23 Mart 2024, Cumartesi
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Bahçelievler'de sevgilisinin eski eşine yakalanan adam iple inmeye çalıştığı balkondan çocuğun üzerine düştü
Bahçelievler'de sevgilisinin eski eşi kapıyı çalınca panikleyen Vahdet T. çamaşır ipi sarkıtarak kaçmaya çalıştığı sırada 4. kattan 6 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk 10 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Mahkemeye sevk edilen Vahdet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.