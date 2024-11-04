04 Kasım 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Bağımlılıklardan kurtulanlar meslek sahibi oluyor

Bağımlılıklardan kurtulanlar meslek sahibi oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2024 14:19
Yeşilay Danışmanlık Merkezi Tekirdağ'da bağımlılıktan kurtulan bireyleri topluma yeniden kazandırmak amacıyla hizmet sunuyor. Bağımlılıktan kurtulanlar profesyonel ekipler nezaretinden yeniden meslek sahibi olabiliyor.
Bağımlılıklardan kurtulanlar meslek sahibi oluyor
Bağımlılıklardan kurtulanlar meslek sahibi oluyor
Aidatı kirasını aştı
Aidatı kirasını aştı
Ölüme böyle gitti! İşte son anları
Ölüme böyle gitti! İşte son anları
Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Nemrut Kalderası beyaz gelinliğini giydi
Nemrut Kalderası beyaz gelinliğini giydi
Gönen’de çeşme başında kaza
Gönen'de çeşme başında kaza
Gece sokakta havaya ateş açan şehir magandas yakalandı
Gece sokakta havaya ateş açan şehir magandas yakalandı
9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyede
9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyede
Gaziosmanpaşa’da pazar isyanı
Gaziosmanpaşa’da pazar isyanı
Patlamanın olduğu binada hasar büyük
Patlamanın olduğu binada hasar büyük
Karavana giren hırsızı suçüstü yakaladı
Karavana giren hırsızı suçüstü yakaladı
Daha Fazla Video Göster