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Bacaklarına kavuştu sahaya koştu

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Giriş: 27.08.2022 08:47
8 yaşındaki Muhammet Erol, kaval kemikleri olmadan doğdu. 8 ay önce enfeksiyon çıkan bacakları diz altından kesildi. Tekerlekli sandalyeyle saha kenarında top oynama hayalleri kuran Muhammet sonunda muradına erdi. Hayırsever bir gencin yardımıyla alınan protez bacaklarla sahaya çıktı, ilk vuruşunu yaptı.
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Bacaklarına kavuştu sahaya koştu
Bacaklarına kavuştu sahaya koştu
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