27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Bacaklarına kavuştu sahaya koştu
8 yaşındaki Muhammet Erol, kaval kemikleri olmadan doğdu. 8 ay önce enfeksiyon çıkan bacakları diz altından kesildi. Tekerlekli sandalyeyle saha kenarında top oynama hayalleri kuran Muhammet sonunda muradına erdi. Hayırsever bir gencin yardımıyla alınan protez bacaklarla sahaya çıktı, ilk vuruşunu yaptı.