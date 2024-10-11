Babasının evine sığınan eşine dehşeti yaşattı! Motoloflu saldırı kamerada

Adana'da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan kadın dehşeti yaşadı. Koca ve erkek kardeşi kayınbabasının evine molotoflu saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye görüntülenirken koca ve kardeşi gözaltına alındı.

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