Babası Merih Demiral'ı anlattı: Ağladım, sabaha kadar yatamadım

Hem savunmasıyla hem de attığı gollerle, Türkiye’nin Avusturya karşısında kazandığı zaferin başrol oyuncularından biriydi Merih Demiral. Arkadaşlarımız Merih Demiral’ı, babası Burhan Demiral'a ve mahalle çevresine sordu.

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