04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Babası Merih Demiral'ı anlattı: Ağladım, sabaha kadar yatamadım

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 20:21
Hem savunmasıyla hem de attığı gollerle, Türkiye’nin Avusturya karşısında kazandığı zaferin başrol oyuncularından biriydi Merih Demiral. Arkadaşlarımız Merih Demiral’ı, babası Burhan Demiral'a ve mahalle çevresine sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Babası Merih Demiral’ı anlattı!
Babası Merih Demiral'ı anlattı!
Ters yönde ilerleyen kamyon balkona çarptı!
Ters yönde ilerleyen kamyon balkona çarptı!
Çengelköy’ün 176 yıllık tarihi fırını!
Çengelköy'ün 176 yıllık tarihi fırını!
Bursa’da yağmur sonrası erkek cesedi bulundu!
Bursa'da yağmur sonrası erkek cesedi bulundu!
Bursa’da sağanak sele döndü!
Bursa'da sağanak sele döndü!
Polat çiftinin soruşturması tamamlandı!
Polat çiftinin soruşturması tamamlandı!
Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü!
Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü!
MSB’den Karabük yangınına destek!
MSB'den Karabük yangınına destek!
İdam mahkumları hapisten kaçtı!
İdam mahkumları hapisten kaçtı!
Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu!
Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu!
Kimliklendirme neden önemli nasıl yapılıyor?
Kimliklendirme neden önemli nasıl yapılıyor?
Damat ile babası adliyeye sevk edildi!
Damat ile babası adliyeye sevk edildi!
Daha Fazla Video Göster