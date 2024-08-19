Baba ve oğlu kira tartışmasında öldürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde kira meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada baba ve oğlu iş yerlerinde bir uzman çavuş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN