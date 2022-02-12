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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı! İşte Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas'ın estetiksiz hali

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Giriş: 12.02.2022 11:19
Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle adından söz ettiren Simay Barlas, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.
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