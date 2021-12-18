18 Aralık 2021, Cumartesi
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı! İşte Simay Barlas'ın eski hali
Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin en popüler genç oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.