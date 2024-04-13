Aynı işyeri yine kurşunlandı! 10 milyon lira haraç iddiası

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde silah sesleri yükseldi. Motosikletli iki saldırgan bir işyerini kurşun yağmuruna tuttu. 10 milyon lira haraç iddiaları konuşulurken saldırı anı kameralara yansıdı.

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