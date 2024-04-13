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Aynı işyeri yine kurşunlandı! 10 milyon lira haraç iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2024 09:13
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde silah sesleri yükseldi. Motosikletli iki saldırgan bir işyerini kurşun yağmuruna tuttu. 10 milyon lira haraç iddiaları konuşulurken saldırı anı kameralara yansıdı.
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