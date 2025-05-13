Ayı yavrusu sanılan hayvan sansar yavrusu çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ayı yavrusu bulunduğu ihbarı alan ekipler, bölgeye gittiklerinde canlının sansar yavrusu olduğunu gördü. Sağlık kontrolü yapılmak üzere barınağa götürülen yavruyu elinde tutuna görevlinin, "Neden siz tavuklara saldırıyorsunuz başka bir yiyecek yok mu" diyerek gülümsemesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.