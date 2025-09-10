Aydın’da THY eğitmeni evinde ölü bulundu

Aydın’ın Çıldır Havaalanı'nda Türk Hava Yolları'nın (THY) simülatör eğitmenliğini yapan Ahmet Nevres Erkin (65) evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ahmet Nevres Erkin'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN