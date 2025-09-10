10 Eylül 2025, Çarşamba

Aydın’da THY eğitmeni evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.09.2025 16:32
Güncelleme:10.09.2025 16:32
Aydın’ın Çıldır Havaalanı'nda Türk Hava Yolları'nın (THY) simülatör eğitmenliğini yapan Ahmet Nevres Erkin (65) evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ahmet Nevres Erkin'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
THY eğitmeni evinde ölü bulundu
