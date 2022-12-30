30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aydın’da patlama: 7 can kaybı

Aydın’da patlama: 7 can kaybı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2022 16:46
Güncelleme:30.12.2022 16:49
Son dakika haberi... Aydın Valisi, “Nazilli’de bir restoranda patlama meydana geldi.” açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alevlerin arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı!
Alevlerin arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı!
Gram için flaş tahmin: Yeni rekorlar...
Gram için flaş tahmin: Yeni rekorlar...
Çaldığı montta anahtar bulunca bakın ne yaptı
Çaldığı montta anahtar bulunca bakın ne yaptı
Memur ve emekli maaşları...
Memur ve emekli maaşları...
SGK Cumartesi günü açık mı?
SGK Cumartesi günü açık mı?
Yangını ekipler gelince öğrendi!
Yangını ekipler gelince öğrendi!
Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı
Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı
İstanbul’da bu kadarına da ’pes’ dedirtten hırsızlık
İstanbul'da bu kadarına da 'pes' dedirtten hırsızlık
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den kritik görüşme
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik görüşme
3 katlı binada doğal gaz patlaması
3 katlı binada doğal gaz patlaması
Daha Fazla Video Göster