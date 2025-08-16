16 Ağustos 2025, Cumartesi

Aydın’da bir kişi parkta ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 20:50
Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2325 Sokak'ta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar bir kişinin yerde uzun süredir hareketsiz yattığını fark etti. İlk başta uyuduğunu düşündükleri kişiyi kontrol etmeye gelen vatandaşlar, şahsın tepki vermediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru Davut Aytekin (54) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Aytekin'nin parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşarak yere yığıldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
