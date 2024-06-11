11 Haziran 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aydın Kuşadası'nda sahilde şoke eden manzara! Domuzlar bastı
Kuşadası Halk Plajı’nda güneşlenen ve denize giren yabancı turistler, bir anda karşılarında beliren domuz sürüsüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Hiçbir şey yokmuş gibi sahili turlayan yaban domuzları, yiyecek arayışı içinde plajda dolaşmaya başladı. Bu sıra dışı manzarayı gören meraklı turistler, telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti. Domuzların ormanlık alanlardan yiyecek bulmak amacıyla sahile indiği belirtildi.