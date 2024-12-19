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Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!

Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 01:29
Rize’nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Tüm yaylayı beyaza bürüyen kar nedeniyle saat 22.30 sıralarında Ayder Yaylası Çamlıhemşin arasında çığ düştü. Yolu tamamen kapatan kar kütlesi nedeniyle Ayder Yaylası’na çıkan yerli turistler yayladan inemedi. Kapalı olan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda acil müdahale için bekleyen karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı!
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