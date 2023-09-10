Ayasofya Camii'nde restorasyon! Ziyarete açık olacak mı?

Ayasofya Camii'nde kapsamlı bir restorasyon yapılacak. Deprem için güçlendirme çalışmalarının da yapılacağı Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyon boyunca ibadet ve ziyarete açık olacağı vurgulandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.

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