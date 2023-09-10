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Ayasofya Camii'nde restorasyon! Ziyarete açık olacak mı?

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 09:02
Ayasofya Camii'nde kapsamlı bir restorasyon yapılacak. Deprem için güçlendirme çalışmalarının da yapılacağı Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyon boyunca ibadet ve ziyarete açık olacağı vurgulandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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