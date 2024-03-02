02 Mart 2024, Cumartesi
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Asrın felaketinde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi
Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme yaşandı. Dosya kapsamında iddianamesini açıklayan cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı'nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi'nde kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.