Asrın felaketinde 13. gün! AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD'dan yapılan açıklamada, can kaybının 40 bin 642'ye yükseldiği belirtildi.