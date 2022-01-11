Asiye Ateş son durumu! Rektör Özkan açıkladı: Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Asiye Ateş’in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.10 gün önce doku nakli operasyonu gerçekleştirdikleri Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili Prof. Dr. Özkan, " Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz” dedi. Peki Asiye Ateş’in son durumu nedir? İşte son dakika haberinin detayları…

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull türü iki köpeğin saldırısı sonucunda ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep'te yapılan müdahalesinin akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

4 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ

Dünyaya ve Türkiye'ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi.

ASİYE ATEŞ SON DURUM

Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye'ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş'le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.



"YÜZ SİNİRİ İÇİN YAMA AMELİYATI PLANLIYORUZ"

Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat" dedi.



"SADECE SİNİR AMELİYATLARI 5-6 AYI BULUR"

Asiye'nin sinir dışında başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özkan, "Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.