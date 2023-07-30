Aşırı sıcaklar psikolojiyi mi bozuyor?

Aşırı sıcak ve nemli hava, psikolojiyi de olumsuz etkileyebiliyor. Peki hangi hastalıklara yol açabilir? Sosyolog – Psikolog Rukiye Karaköse kratik uyarılarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN