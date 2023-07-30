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Aşırı sıcaklar psikolojiyi mi bozuyor?

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 13:54
Aşırı sıcak ve nemli hava, psikolojiyi de olumsuz etkileyebiliyor. Peki hangi hastalıklara yol açabilir? Sosyolog – Psikolog Rukiye Karaköse kratik uyarılarda bulundu.
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